Chip shortage, colpita anche Apple: problemi di disponibilità per iPad e Mac

Nel corso della conference call della scorsa notte, in cui ha annunciato i risultati finanziari di Apple relativi al primo trimestre del 2021, Tim Cook ha confermato che nella seconda metà del 2021 potrebbero esserci problemi di disponibilità per iPad e Mac.

Il CEO, nello specifico, ha spiegato che "lo shortage dovrebbe riguardare principalmente iPad e Mac. Ci aspettiamo di esseri limitati dall'offerta, non dalla domanda".

In risposta alla domanda di un analista, che gli ha chiesto quando la situazione potrebbe tornare alla normalità dopo i problemi di approvvigionamento degli ultimi mesi, Cook ha affermato che allo stato attuale è difficile fare previsioni, ma Apple si è comunque impegnata a fare del suo meglio per mettere tra le mani degli interessati i dispositivi desiderati. Il dirigente ha evidenziato che "il problema non riguarda solo il nostro settore ma anche altri. Per rispondere in modo accurato a questa domanda, avremmo bisogno di conoscere la vera domanda di ogni player e vedere come cambierà nei prossimi mesi, quindi è difficile dare una risposta. Abbiamo una buona gestione della nostra richiesta, ma cosa stanno facendo tutti gli altri, non lo so. Faremo del nostro meglio, ecco cosa posso dirti".

La scorsa settimana Apple ha annunciato il nuovo iMac con chip M1, ma in precedenza si era parlato anche di problemi di disponibilità per il nuovo iPad Pro.