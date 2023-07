Chip, nuovo shortage in arrivo? Dalla Cina stretta all'export di germanio e gallio

Siamo all’alba di un nuovo shortage di chip? Al momento è difficile da dire e prevedere, ma le decisioni che arrivano dalla Repubblica Popolare Cinese non lasciano ben sperare.

La Cina infatti ha annunciato l’introduzione, dal 1 Agosto 2023, di alcuni controlli sull’export di metalli rari come germanio e gallio verso i paesi dell’Unione Europea. Tali materiali sono cruciali per la produzione di semiconduttori, radar, componenti elettronici e componenti militari, ma sono essenziali anche per lo sviluppo di tutti gli elementi utili alla transizione ecologica.

Insomma, la stretta è importante e si aggiunge a quella annunciata nel marzo 2023, quando i Paesi Bassi avevano approvato un piano per limitare ed introdurre controlli nell’export verso la Cina di alcune tecnologie cruciali per la produzione di chip. La sensazione è che questa contro-decisione del Dragone sia a tutti gli effetti una risposta.

La Commissione Europea dal suo canto ha condannato la decisione della Cina e tramite un portavoce si è detta “preoccupata che le restrizioni all’export non siano correlate alla necessità di proteggere la pace globale e la stabilità in attuazione degli obblighi di non proliferazione della Cina derivanti dai trattati internazionali”. La replica di Pechino non si è fatta attendere ed un portavoce del Ministero ha fatto sapere che la scelta avrà lo scopo di “salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali”.