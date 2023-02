Chip, si va verso un nuovo shortage? Pesa lo stop alle esportazioni USA in Cina

Anche nel settore tecnologico, le tensioni USA-Cina si fanno sempre più intense. Nelle scorse settimane, il blocco alle esportazioni di chip verso Pechino indetto da Washington e dagli alleati ha messo in ginocchio l'informatica cinese. Intanto, però, sembra che l'intera economia globale potrebbe soffrire a causa della "guerra dei chip".

Secondo un report della China Semiconductor Industry Association (CSIA) tradotto da TechNode, infatti, il blocco delle esportazioni americane, giapponesi e olandesi di chip verso la Cina potrebbe danneggiare l'intera industria del chipmaking su scala globale. La CSIA, che rappresenta i produttori cinesi di chip, ovvero le aziende più duramente colpite dalle sanzioni USA, si oppone duramente alle sanzioni di Washington, operando per permettere il ripristino dei canali commerciali tra oriente e occidente.

Secondo l'associazione, le sanzioni andrebbero a svantaggio dei consumatori su scala globale, causando potenzialmente una riduzione delle scorte e un aumento dei prezzi, nonché riducendo la liberalizzazione del mercato dei chip e interrompendo la ricostituzione delle catene globalizzate dell'industria elettronica, distrutte dalla pandemia da Coronavirus. Insomma, la CSIA rievoca lo "spettro" dello shortage dei chip del 2020-2022, spiegando che esso potrebbe riprendere nei prossimi mesi.

Per la CSIA, quello degli Stati Uniti, del Giappone e dell'Olanda, che hanno bloccato le esportazioni di chip e macchinari per la loro realizzazione dirette verso la Cina, sarebbe un comportamento scorretto, che agirebbe contro la globalizzazione economica e contro la cooperazione stessa tra nazioni. Non solo: l'associazione ha anche osservato che solo la cooperazione e la collaborazione nello sviluppo dei chip possono portare ad uno sviluppo tecnologico sostenuto e globale.

Le parole della CSIA, però, vanno interpretate alla luce del posizionamento internazionale dell'organizzazione. Da una parte, è vero che essa fa parte del World Semiconductor Council ormai dal 2006 ed ha più volte dimostrato la sua imparzialità come ente economico e non-politico. Dall'altra, è evidente che essa rappresenti gli interessi delle aziende tech cinesi, che in larga parte collimano con quelli del Governo di Pechino e che premono per una ripristino delle esportazioni di chip dall'Europa e dagli USA verso il mercato asiatico.

In altre parole, non è improbabile che le previsioni della CSIA siano volutamente "esagerate" o catastrofiste, anche se è comunque indubbio che le sanzioni americane avranno un peso sul settore tecnologico e sull'economia globale. In ogni caso, finché il nodo dei rapporti tra Washington e Pechino, ulteriormente complicato dalla questione dei presunti palloni-sonda cinesi nei cieli americani, non verrà risolto, è improbabile che le forniture di chip alla Cina riprenderanno.