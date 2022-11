Chip più veloci ed efficienti? Possibile grazie a questo nuovo materiale

La tecnologia dei chip è in gran parte basata sul silicio, di cui negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare per la carente disponibilità. In alcuni componenti speciali viene poi aggiunta anche una quantità di germanio, creando semiconduttori con vantaggi decisivi rispetto al solo silicio, sia in efficienza energetica che frequenze di clock.

In questi casi, il problema principale è però stabilire contatti tra metallo e semiconduttore su scala nanometrica nel modo più affidabile possibile. Un'operazione molto più difficile quanto più è elevata la percentuale di germanio rispetto al silicio.

Per risolvere questo problema, il team di ricerca dell'Università Tecnica di Vienna (TU Wien), insieme ai colleghi di Linz e Thun (in Svizzera), ha dimostrato che tutto ciò è possibile grazie a contatti realizzati in alluminio cristallino di altissima qualità ed un sofisticato sistema di strati di silicio e germanio, consentendo diverse proprietà di contatto interessanti, in particolare per i componenti optoelettronici e quantistici.

Il dott. Masiar Sistani, dell'Institute for Solid State Electronics del TU Wien, ha spiegato: "Ogni strato di semiconduttore viene automaticamente contaminato nei processi convenzionali, e ciò non può essere evitato a livello atomico. Poiché gli atomi di ossigeno, che si accumulano molto rapidamente sulla superficie dei materiali, formano uno strato di ossido".

"Al contrario del silicio, che non presenta tale problema, con il germanio le cose sono molto più complicate, poiché esiste un'intera gamma di ossidi diversi che possono formarsi. Con diversi dispositivi nanoelettronici che possono avere composizioni superficiali molto diverse e quindi anche proprietà elettroniche diverse", ha aggiunto.

Il team di ricerca ha quindi trovato un metodo per creare interfacce perfette tra contatti in alluminio e componenti di silicio e germanio su scala atomica. In una prima fase, hanno prodotto un sistema a strati, con una sottile parte di silicio ed il materiale vero e proprio, con cui hanno poi realizzato i componenti elettronici.

"La dinamica di diffusione nel sistema di strati che abbiamo utilizzato, ha permesso di creare un'interfaccia tra l'alluminio ed il silicio-germanio con uno strato di silicio estremamente sottile nel mezzo", ha affermato il dott. Sistani.

Il prof. Walter Weber, direttore dell'Institute for Solid State Electronics del TU Wien, ha aggiunto: "I nostri esperimenti dimostrano che questi componenti possono essere prodotti in modo affidabile e sono anche facilmente riproducibili. I sistemi tecnologici necessari per farlo sono già utilizzati nell'industria dei chip oggi. Non è più solo un esperimento".

La ricerca, pubblicata sulla rivista Small, dimostra come i contatti metallo-semiconduttore presentati nello studio siano resistenti ed affidabili, tali da essere molto interessanti per una varietà di nuovi dispositivi nanoelettronici, optoelettronici e quantistici.

Vi rimandiamo allo studio completo se siete curiosi di approfondire la ricerca.

