Quanti chip verranno venduti nel 2022? La cifra stimata è impressionante

Mentre a inizio febbraio si parlava di un vertiginoso aumento del prezzo dei chip in caso di una guerra tra Russia e Ucraina, oggi sono stati pubblicati in rete i dati delle vendite di chip previste nel 2022, il cui numero potrebbe essere veramente impressionante.

Nonostante la crisi dei semiconduttori, che ancora sferza tutto il mercato dell'elettronica di consumo, nel 2022 dovrebbero essere venduti ben 427,7 miliardi di chip. Un numero altissimo, ma che viene calcolato considerato tutti i circuiti integrati (IC) presenti su qualsiasi device, e non solo quelli destinati a mercati come quello degli smartphone o dei PC. In altre parole, il numero finale comprende anche settori come l'automotive, quello degli elettrodomestici e quello di server, datacenter e supercomputer.

Il dato, pubblicato da IC Insights, rappresenta un miglioramento del 9,2% su base annua, anche se bisogna considerare che, nel 2020 e nel 2021, le catene produttive dei chipmaker erano in grave sofferenza a causa della crisi dei semiconduttori. Ad ogni modo, il numero di 427,7 miliardi di chip prodotti e venduti è un dato da record nella storia dell'elettronica.

Messo nel contesto, ciò significa che, rispetto a un decennio fa, oggi vengono prodotti e venduti 2,2 volte più chip. A confronto con il 1980, invece, la produzione di chip è aumentata di 44 volte. Tuttavia, va anche detto che sembra che l'aumento delle vendite di chip stia virando verso valori sempre più ridotti su base annua: se nel 2022 la produzione globale è aumenta del 9,2%, infatti, lo scorso anno il suo ingrandimento è stato pari al 22% rispetto al 2020.

Negli ultimi mesi, inoltre, la ricostituzione delle scorte di molti device ha fatto pensare ad alcuni esperti che la domanda di prodotti informatici (e dunque di chip) fosse in fase calante. Le cose sembrano però stare diversamente: Bloomberg, infatti, riporta che la domanda per diversi tipi di chip dovrebbe essere in fase di rafforzamento e dovrebbe rimanere piuttosto elevata ancora per diversi anni.