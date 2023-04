Chips Act europeo, c'è l'accordo: 43 miliardi all'industria dei semiconduttori

Dopo l'approvazione del Chips Act europeo da parte della Commissione Europea, un altro importante passo in avanti è stato fatto nelle ultime ore verso l'implementazione del pacchetto di finanziamenti all'industria europea dei chip, che libererà risorse per 43 miliardi di Euro da destinare al chipmaking.

Nello specifico, il Consiglio Europeo e il Parlamento Europeo sembrano aver trovato un accordo per il Chips Act europeo e per la sua implementazione, sulla base della normativa proposta negli scorsi mesi dalla Commissione Europea. Thierry Breton, Commissario Europeo per mercati interni, ha spiegato nelle scorse ore su Twitter che "in un contesto geopolitico di de-risking, l'Europa sta prendendo in mano il suo destino. Imparando a usare e produrre i più avanzati nodi per semiconduttori, l'UE diventerà una potenza industriale nei mercati del futuro".

Il 10% dei chip prodotti su scala globale è europeo, o quantomeno viene realizzato all'interno dei confini dell'Unione Europea. Tuttavia, mentre la produzione interna viene perlopiù destinata alle esportazioni, i settori dell'automotive e dell'IT dell'Eurozona continuano a importare chip dall'estero, specie dagli Stati Uniti, da Taiwan e dalla Cina. Ciò crea seri problemi economici per aziende come Ericsson, Volkswagen e Nokia.

Lo scopo del Chips Act europeo, sulla falsariga del CHIPS Act degli Stati Uniti d'America dello scorso anno, è quello di aumentare del 20% la produzione europea di chip entro il 2030. In particolare, l'UE concentrerà i suoi investimenti su nodi ad alta precisione e su chip destinati ai supercomputer e ai datacenter, che al momento sono quasi esclusivamente importati dall'America, dalla Corea del Sud o da Taiwan.

Al contempo, però, l'UE ha confermato che, a differenza di quanto fatto da Washington, essa non finanzierà solo i maggiori produttori di semiconduttori come le già citate Ericsson e Nokia, o Intel e TSMC: l'UE, al contrario, distribuirà contributi a pioggia su tutta la catena produttiva. Reuters, per esempio, riporta che dei fondi beneficeranno anche centri di ricerca e i produttori minori a livello europeo.