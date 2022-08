Chips Act: stanziamenti per 39 miliardi di Dollari, Intel e TSMC tra i primi beneficiari

Mentre Intel punta ad aprire una fabbrica in Italia, l'azienda sembra essere anche tra i maggiori beneficiari del Chips Act americano, con il quale la Casa Bianca vuole promuovere la produzione ad alto tasso scientifico e tecnologico negli Stati Uniti d'America.

Stando a quanto riportano i colleghi di GizChina, infatti, i produttori di semiconduttori saranno le principali realtà a beneficiare del Chips and Science Act. In cima alla lista delle aziende che dovrebbero ricevere più fondi troviamo Intel: la compagnia dovrebbe ricevere il 32% dei 39 miliardi di Dollari stanziati da Washington per la costruzione di nuove Fab per la produzione di chip negli Stati Uniti.

Accanto ad Intel, Micron riceverà il 31% dei fondi americani, Texas Instruments il 14%, Samsung il 13% e, inaspettatamente, TSMC il 10%. Proprio TSMC ha già annunciato che stanzierà ben 12 miliardi di Dollari per l'apertura di una linea produttiva in Arizona: a conti fatti, ciò significa che lo stabilimento sarà realizzato per il 33% con fondi pubblici americani.

Dal canto suo, Intel ha diverse Fab in costruzione o in programmazione in Arizona e Texas, che potrebbero essere in larga parte finanziate dai contributi di Washington. Questi ultimi potrebbero anche evitare perdite troppo ingenti per Intel, specie dopo la marcata contrazione dei suoi guadagni nell'ultimo trimestre.

Intanto, comunque, restano ancora da allocare 11 miliardi di Dollari, che saranno stanziati dalla Casa Bianca nei progetti di ricerca e sviluppo sul suolo americano e 2 miliardi di Dollari per il settore della Difesa da minacce informatiche. È possibile che Intel porti a casa parte di questi fondi, specie di quelli destinati alla ricerca, grazie ai progetti attivi nel campo delle GPU e del settore AXG (Accelerated Computing and Graphics).