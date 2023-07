Chips Act UE: c'è l'approvazione finale del Consiglio dell'Unione europea

Vi ricordate del pacchetto di misure Chips Act, atto a spingere gli investimenti in ambito chip in Europa? Ebbene, ora il Consiglio dell'Unione europea ha dato l'approvazione finale, quindi l'era in cui l'UE inizia a fare meno affidamento su player esteri in questo campo sta iniziando.

A tal proposito, come si apprende dal portale ufficiale del Consiglio dell'Unione europea, l'obiettivo è proprio quello di fare sempre più affidamento sulle proprie forze, riducendo dunque il più possibile la "dipendenza", ad esempio, dalla Cina, per quel che concerne la produzione e distribuzione di chip. Si punta insomma a rafforzare quanto disponibile a livello locale, tendenza che d'altronde si sta riscontrando anche al di fuori dell'Unione Europea.

Di mezzo ci sono 43 miliardi di euro, per investimenti mirati a incrementare in modo importante la produzione di microchip a livello europeo. Per intenderci, se per ora l'Europa conta una percentuale del 10% in termini di market share in questo campo, l'obiettivo è quello di far raggiungere al Vecchio Continente una percentuale almeno del 20% entro il 2030.

Dagli smartphone alle carte di credito, passando per le automobili e così via: al giorno d'oggi il mercato dei semiconduttori rappresenta un settore chiave sotto molti punti di vista. Non è dunque un caso che alla base del Chips Act ci sia anche la volontà dell'Europa di risultare maggiormente indipendente in caso di future crisi in ambito di scorte relative ai chip, ma chiaramente si tratta anche di un modo per cercare di attirare maggiori investimenti, nonché di spingere a livello di innovazione e ricerca.