Questo chirurgo degli orrori è riuscito a creare un 'Cerbero'

La natura ha spesso attraversato confini che sembravano insuperabili, creando animali assurdi che mai pensavamo potessero esistere. La ricerca medica ha fatto altrettanto, spingendo i limiti di ciò che è possibile attraverso esperimenti che, a prima vista, potrebbero apparire come estratti da una storia di fantascienza.

Uno di questi momenti chiave nella storia della medicina è stato l'esperimento condotto dal dottor Vladimir Demikhov, che ha introdotto il mondo alla possibilità di trapiantare organi da un organismo all'altro con successo.

Nell'atmosfera tesa della Guerra Fredda, con il mondo diviso e le comunicazioni scientifiche spesso oscurate dalle barriere linguistiche e ideologiche, si stava lavorando su un progetto che avrebbe potuto sembrare un affronto alla natura stessa. L'obiettivo di Demikhov era ambizioso quanto controverso: dimostrare che era possibile unire chirurgicamente due organismi viventi, creando un sistema circolatorio condiviso che potesse sostenere entrambi.

L'esperimento più noto di Demikhov ha visto la luce tra il 1954 e il 1959, quando condusse una serie di operazioni mirate a creare un cane bicefalo (qui la foto), unendo un pastore tedesco, Brodyaga, e un altro cane più piccolo, Shavka. L'intento era di dimostrare che il corpo del primo poteva supportare la testa e il sistema circolatorio del secondo.

Il processo chirurgico era tanto complesso quanto delicato: dopo aver amputato la parte inferiore del corpo di Shavka, mantenendo attivi cuore e polmoni, si procedeva con l'attaccamento della parte superiore al collo di Brodyaga. Questo richiedeva una ricostruzione vascolare minuziosa, con l'obiettivo di assicurare che entrambe le teste potessero non solo sopravvivere, ma anche mantenere funzioni sensoriali autonome.

il successo dell'operazione fu sorprendente, con il cane bicefalo che mostrò una notevole capacità di recupero, riacquistando le capacità sensoriali in tempi brevi.

La visione pionieristica di Demikhov è stata poi riconosciuta come un contributo fondamentale alla nascita della chirurgia dei trapianti come la conosciamo oggi, la quale ha fatto passi da gigante come nel caso dell'operazione che ha letteralmente rivoluzionato il mondo della medicina.

