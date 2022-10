Quella volta che un chirurgo scoprì una pianta nei polmoni di un paziente

Prima di operare un paziente i medici di oggi sanno già tutto, per fortuna. Questo grazie alle nuove tecnologie che permettono una scanning completo delle condizioni mediche... anche se alle volte rimangono lo stesso sbalorditi e impreparati, come nel caso dell'operazione del russo Artyom Sidorkin nel 2009 che aveva una pianta nei polmoni.

All'epoca l'uomo aveva 28 anni e manifestava sintomi preoccupanti tra cui un significativo dolore al petto e tossiva sangue. Gli addetti ai lavori pensarono subito pensato al cancro, con una diagnosi che confermò i loro dubbi dopo che una radiografia mostrò loro una vera e propria massa informe nel polmone di Sidorkin.

"Eravamo sicuri al 100% ... ne avevo visti centinaia prima, quindi abbiamo deciso di operare", dichiarò uno dei medici, Vladimir Kamashev, in un'intervista passata. Tuttavia, quando operarono il paziente quella misteriosa massa di circa 5 centimetri era in realtà un minuscolo abete. "Pensavo di avere allucinazioni", disse l'esperto. "Ho sbattuto le palpebre tre volte per esserne sicuro."

La domanda che si sono chiesti tutti è una: com'è possibile che una pianta possa crescere all'interno dei polmoni umani? Secondo gli esperti Sidorkin potrebbe aver inalato per sbaglio un seme, anche se questa teoria non sembra reggere perché se ciò fosse vero ci sarebbero molte più esperienze simili. Siete stupiti dal racconto? I medici vedono sempre le cose più strane.