Chiude il successore di MTV sul digitale terrestre: ecco dove si può vedere gratis VH1

Mentre continua a tenere banco la questione dello switch off dei canali TV Rai al DVB-T2, arriva un'altra novità non di poco conto per il mondo televisivo italiano. Infatti, per un canale si è deciso di effettuare il passaggio al mondo streaming.

A risultare coinvolto è il canale numero 167 del digitale terrestre, ovvero VH1 Italia. Per chi non lo sapesse, si fa riferimento a contenuti musicali, considerando anche che il canale in questione viene spesso indicato come il "successore" di MTV Music (il "passaggio di testimone" era avvenuto a luglio 2016).

Provando a digitare oggi sul telecomando il numero 167, compare a schermo un comunicato che lascia spazio a pochi dubbi: "Dal 7 gennaio (2024, ndr) questo canale non sarà più disponibile. La musica ti aspetta su Pluto TV". Un messaggio analogo è stato inserito nella descrizione del profilo VH1 Italia su Twitter X.



Viene insomma abbandonato il metodo di fruizione classico, ovvero quello legato al digitale terrestre, per trasmettere la programmazione esclusivamente in streaming. Pluto TV rappresenta infatti una piattaforma gratuita di questo tipo, che trova il suo modello di business nella presenza di pubblicità. Se avete dunque intenzione di tornare a guardare VH1, potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Pluto TV, visto che i contenuti sono già in onda mediante diversi canali tematici accessibili dalla sezione "Musica".