Chiude YTMND, una delle prime community di meme del web

Acronimo di You're the Man Now Dog, YTMND è stato uno dei pionieri dei meme, ma nel fine settimana ha ufficialmente chiuso i battenti. Una chiusura inaspettata, condita da nessun annuncio ufficiale: a scoprire che il sito web non è più accessibile infatti sono stati alcuni utenti di Twitter, che hanno iniziato a spargere la voce.

YTMND aveva creato un vero e proprio format per i meme, caratterizzato da una serie di immagini statiche o gif uguali, a cui si sovrappone da un testo di grandi dimensioni ed un file audio riprodotto in loop. Un format che però non ha impedito agli utenti di spostarsi su altre piattaforme.

I più informati infatti parlano di una chiusura ormai diventata inevitabile, sebbene comunque non sia definitiva. Le visite erano crollate da anni e la piattaforma era stata una delle tante vittime di social network come Facebook ed Instagram, che hanno giocato un ruolo importante anche nella diffusione dei meme.

Registrato per la prima volta il 1 Aprile 2004, il dominio YTMND.com è stato un must per tutti gli appassionati agli inizi degli anni 2000, e riprende la frase del personaggio di Sean Connery nel film Alla Ricerca di Forrester.

YTMND, nonostante i problemi, è riuscito a monetizzare la propria base di utenti ed è stato il fautore di meme ancora oggi popolari, come Picard Song e Doesn't Change Facial Expression. Per il fondatore con l'aumento della popolarità però si è trovato costretto a sorvegliare il sito da minacce di morte, pornografia infantile, meme a sfondo nazista ed altri contenuti non concessi che hanno iniziato a popolare la piattaforma.

Goldberg ha allungo alluso al fatto che il sito non sarebbe stato attivo per sempre, ed ha smesso di lavorarci su nel 2014, ma la chiusura definitiva è avvenuta solo questa settimana.