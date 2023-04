Chiusi qui dentro per un anno: NASA scegli gli astronauti per la simulazione di Marte

Dopo che la NASA ha finalmente rivelato al mondo intero gli astronauti che ritorneranno sulla Luna, l'agenzia spaziale americana ha diffuso i nomi degli "astronauti simulati" che vivranno per un anno interno all'interno di una simulazione marziana (dove avranno accesso anche alla PS4 e altre console per il retro gaming).

L'habitat simulato su Marte della NASA è infatti una struttura stampata in 3D situata nell'interno di un magazzino presso il Johnson Space Center dell'agenzia. I quattro fortunati sono civili che serviranno come partecipanti alla prima fase della sua missione Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA).

Questa prima fase ha uno scopo per preciso: capire come gli esseri umani possano cavarsela sul Pianeta Rosso. I partecipanti dovranno cooperare insieme esclusivamente entro i confini dell'habitat per circa un anno. Come un vero e proprio equipaggio specializzato, ogni membro porterà sul tavolo le proprie abilità speciali.

In totale ci saranno quattro persone, tra cui: uno scienziato biomedico, un ingegnere strutturale, un medico certificato dal consiglio di amministrazione specializzato in cure di emergenza extraospedaliere e un'infermiera specializzate in medicina avanzata. Ci sono anche due membri extra come "riserve", ovvero un ingegnere aerospaziale senior e un microbiologo della Marina degli Stati Uniti.

Non sarà certamente una vacanza, perché la NASA costringerà i membri dell'equipaggio a fare i conti con cibo e risorse limitate e creerà anche guasti alle apparecchiature e altri "fattori di stress ambientale" per vedere come se la caveranno. L'immersione quasi totale sarà cruciale per gli scienziati della NASA, quindi tutto dovrà essere fatto seguendo determinate regole.

Insomma, vi faremo sapere come finirà questa storia... sperando non abbia l'esito dell'esperimento Biosfera 2.