Chiuso il mercato darknet più grande al mondo: polizia tedesca confisca 543 Bitcoin

Un intervento mirato da parte della polizia tedesca ha portato al blocco della più importante piattaforma darknet russa per la vendita di droga e riciclaggio di denaro, Hydra Market: oltre al blocco dei server, le autorità hanno confiscato ben 543 Bitcoin, ovvero poco meno di 23 milioni di Euro.

Come riportato da Bleeping Computer, l’annuncio è giunto proprio oggi, 5 aprile 2022, direttamente dall’Ufficio centrale per la lotta alla criminalità informatica (ZIT) e dal Bundeskriminalamt (BKA). Il loro intervento ha colpito la piattaforma Hydra Market e i suoi 17 milioni di clienti provenienti da tutto il mondo, senza portare ad arresti effettivi ma sequestrando 543 Bitcoin dai profitti di Hydra. Quella che trovate in calce alla notizia è la schermata principale di Hydra Market come appare in questo momento.

Le stime attuali relative al 2020 parlano di un fatturato di 1,35 miliardi di Dollari, tale da rendere Hydra Market il più grande mercato darknet del mondo. Al contempo, gli analisti blockchain di Elliptic hanno confermato il sequestro di tali asset digitali da parte delle autorità sotto forma di 88 transazioni.

L’obiettivo della polizia tedesca era quello di abbattere l’infrastruttura utilizzata per narcotraffico e riciclaggio di denaro, ma anche per ottenere informazioni chiave sul suo funzionamento tra database rubati, documenti falsi e servizi di pirateria informatica a noleggio. Tutto ciò avveniva all’insaputa delle autorità grazie all’utilizzo di un Bitcoin Bank Mixer, necessario per offuscare tutte le transazioni in criptovaluta effettuate sulla piattaforma.

Proprio nei mercati darknet, tra l’altro, in queste giornate è stato scoperto il trojan Borat.