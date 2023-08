Chiuso il più grande network cinese d'influenza sui social: scoperti migliaia di account

Meta ha annunciato di aver bloccato la più grande operazione d’influenza segreta online volta a promuovere la Cina e screditare i suoi avversari, USA compresi. Il gigante dei social network ha scoperto e chiuso migliaia di account presenti su Facebook ed Instagram.

Tuttavia, la campagna nota come “Spamouflage” che avrebbe preso il via nel 2019, comprenderebbe circa 50 applicazioni, tra cui, YouTube, TikTok, Reddit, Pinterest e Twitter (ora noto come X).

Secondo quanto emerso, il network cinese sarebbe gestito da operatori sparsi in tutto il mondo con l’obiettivo di pubblicare ed alimentare commenti positivi sulla Cina e negativi sugli Stati Uniti ed in generale sulla politica estera dai Paesi Occidentali. La maggior parte di tali account sono stati scoperti e disattivati dai sistemi automatici di Meta, che come spiegato in un post ha evidenziato che “non abbiamo trovato prove che questa rete abbia ottenuto un coinvolgimento sostanziale tra le comunità autentiche sui nostri servizi”. Discorso diverso per le piattaforme minori, dove la situazione sarebbe opposta proprio per l’assenza di sistemi di rilevamento avanzati come quelli di Facebook.

Si tratta della settimana volta in sei anni che la compagnia di Menlo Park rileva sistemi di questo tipo, sempre legati a Pechino e con gli stessi obiettivi.