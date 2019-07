La chiusura di Linate è un incubo per Malpensa: oltre 200 voli in ritardo

Non è andato come previsto il primo giorno in cui Malpensa si è trovato ad essere l'unico aeroporto di Milano a seguito della chiusura di Linate. Secondo i dati diffusi da RimborsiAlVolo, nella giornata di domenica circa 200 voli sarebbero partiti in ritardo con almeno un'ora, ma le ripercussioni sono destinate a farsi sentire anche oggi.

I passeggeri coinvolti sarebbero circa 50.000, con rimborso a loro dovuto di oltre 1,5 milioni di Euro solo nei primi due giorni.

Nella giornata di oggi, lunedì 29 Luglio, la situazione non sembra migliorare in quanto il traffico eccessivo (superiore a quello che di solito gestisce l'hub) provoca rallentamenti alle operazioni di imbarco, decollo ed atterraggio. Nella fascia oraria 6-9 sono stati registrati 42 ritardi in partenza ed 8 cancellazioni, mentre nella fascia 9-12 si parla di 43 ritardi e 9 cancellazioni. Si tratta di un 79% di voli in ritardo a cui si è aggiunto anche un blocco del nastro trasportatore dei bagagli al Terminal 1 per un'ora.

Si tratta di una notizia non buona per coloro che sono costretti a volare su Malpensa, soprattutto perchè arriva a ridosso dell'esodo estivo in cui molti utenti si affidano agli aerei per dirigersi alle località di vacanza. La speranza è che tutto rientri rapidamente.