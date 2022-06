Chris Evans saluta il suo iPhone 6s con un necrologio: 'mi mancherà il tuo pulsante Home'

L’iPhone 6s di Chris Evans è arrivato a fine corsa e l’attore su Twitter ha pubblicato un necrologio per salutare il suo fedele telefono.

“RIP iPhone 6s” ha scritto il doppiatore di Lightyear (qui trovate la nostra recensione di Lightyear). “Abbiamo fatto insieme una bella corsa. Mi mancherà il tuo pulsante Home. Non mi mancherà la battaglia notturna per cercare di farti caricare. O le tue foto sgranate. O i cali improvvisi della batteria dal 100% al 15%, per poi scaricarti completamente in pochi minuti. E’ stata una corsa sfrenata. Ora riposa, amico”.

In molti hanno accolto la notizia con ironia, mentre in altri si chiedono come mai un attore di fama internazionale come Evans non avesse aggiornato il suo smartphone ad un modello più recente. Tuttavia, il volto di Captain American nel Marvel Cinematic Universe non si è mai mostrato molto appassionato alla tecnologia ed alcune testate hanno ripreso un tweet del 2019 in cui rivolgendosi a tutto il mondo tech osservava che “non ho bisogno di funzioni smart sulla mia TV, sui termostati, luci, musica, frigoriferi, telecamere di sicurezza ed anche nella macchina”.

Non è chiaro che tipo di smartphone abbia preso Evans in sostituzione al suo iPhone 6s, e su Twitter non l’ha svelato. Nel frattempo però sui social sono trapelate le specifiche degli schermi di iPhone 14.