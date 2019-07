Chris Hughes, cofondatore di Facebook, alle autorità USA: 'andrebbe smantellato'

"Tutti vogliono smantellare Facebook". Potrebbe essere questo il titolo di una serie TV basata sugli avvenimenti degli ultimi mesi in merito al social di Zuckerberg. Dopo l'uscita su Netflix del documentario "The Great Hack - Privacy violata", in cui diversi ex collaboratori dell'azienda svelano alcuni retroscena, ora c'è un nuovo "problema".

Infatti, come riportato anche dal New York Times, Chris Hughes, cofondatore di Facebook, ha deciso di collaborare con le autorità statunitensi e sta spiegando a loro "perché l'azienda andrebbe smantellata". In particolare, Hughes avrebbe parlato, insieme a Scott Hemphill e Tim Wu, con la Federal Trade Commission e il Dipartimento di Giustizia. Stando al NYT, i tre avrebbero presentato un possibile caso antitrust contro Facebook.

Secondo Hughes, l'azienda di Mark Zuckerberg avrebbe infatti messo in atto per anni una "serie di acquisizione difensive" per proteggere la sua posizione dominante. Nell'articolo del New York Times si legge: "il coinvolgimento di Hughes colpisce perché pochi fondatori di aziende sono passati dal creare una società a voler smantellarla". Non è tuttavia la prima volta che Hughes si schiera contro Facebook, visto che l'informatico aveva già scritto in passato un editoriale proprio per il NYT.

Insomma, Chris Hughes sembra essere determinato nel portare avanti la sua "lotta a Facebook".