Christina Koch e Jessica Meir hanno effettuato la prima passeggiata spaziale al femminile

Nella giornata di venerdì 18 ottobre, per la prima volta nella storia della Stazione Spaziale Internazionale, a condurre un'attività extraveicolare (Eva) nello spazio sono state due donne: Christina Koch e Jessica Meir.

Le due astronaute hanno sostituito l'unità di ricarica delle batterie della stazione, un intervento durato ben 7 ore e 17 minuti. L'evento solo al femminile era stato programmato per lo scorso marzo, ma è stato poi annullato a causa della mancanza di tute spaziali della misura corretta.

Koch e Meir avrebbero dovuto installare le nuove batterie in una passeggiata spaziale programmata per la prossima settimana, ma hanno dovuto anticipare l'atteso evento di tre giorni per affrontare un guasto all'apparecchiatura avvenuto proprio durante il fine settimana.

"Abbiamo le persone giuste che fanno il lavoro giusto al momento giusto", ha dichiarato l'amministratore della NASA, Jim Bridenstine. "Sono una fonte d'ispirazione per le persone di tutto il mondo, incluso me."

Fu Svetlana Savitskaya il 25 luglio del 1984, a condurre la prima attività extraveicolare dello spazio. Trentacinque anni dopo siamo i testimoni di un altro grande evento e, che molto probabilmente, non sarà l'ultimo.



Ma le passeggiate nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale non sono ancora finite: la NASA ne ha programmate cinque, che si concluderanno entro questo mese.