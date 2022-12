POCO Christmas, ultime ore per le offerte su smartphone low cost

Non ci sono solo sconti MediaWorld lato smartphone Xiaomi in questo periodo natalizio. Infatti, anche gli stessi brand hanno dato il via a iniziative promozionali giunte ormai alle ultime ore. Lato spedizione, la situazione risulta adesso complessa per i regali, ma se state cercando qualcosa per voi potreste voler dare un'occhiata a POCO Christmas.

Quest'ultima iniziativa promozionale si estenderà infatti fino al 25 dicembre 2022, permettendovi insomma potenzialmente anche di farvi un "regalo dell'ultimo minuto", ad esempio, per l'inizio del nuovo anno. In ogni caso, in questo contesto sono attivi sconti fino al 30%, che vanno chiaramente a coprire un buon numero di smartphone del brand.

Vale la pena notare, a livello generale, che nell'ambito del POCO Christmas risulta possibile usare, per determinati prodotti associati, il codice POCOWINTER10 per ottenere 10 euro di sconto. Più precisamente, quest'ultimo è valido per "tutti gli smartphone", mentre il codice POCOWINTER5 è associato a 5 euro di sconto ed è valido per POCO Watch.

Per farvi, invece, un esempio concreto in merito alle promozioni attive, il modello da 8/256GB di POCO M4 Pro viene adesso proposto a 229,90 euro, al posto dei precedenti 279,90 euro (lo sconto è dunque di 50 euro). Ci sono poi parecchi sconti su altri dispositivi, compreso un codice POCOC40 che consente di ottenere un ulteriore sconto di 20 euro. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al portale ufficiale di POCO.