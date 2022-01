Chrome 100: in arrivo su Android una feature per gli utenti più maldestri

Con l'arrivo di Google Chrome 100 sul canale Canary, il browser di Mountain Wiew si appresa a far registrare un vero e proprio traguardo storico. Intanto, però, pare che Google abbia deciso di inserire una feature molto richiesta in Chrome 100 per Android, che potrebbe fare la felicità di chi utilizza spesso il browser su smartphone.

Stando a quanto riporta AndroidPolice, infatti, nella versione 100 di Chrome sul canale Canary è presente una setting flag chiamata "close all tabs modal dialog" che crea una finestra di dialogo con il compito di chiedere all'utente se è sicuro di voler chiudere tutte le finestre aperte quando questi si appresta a eliminare tutte le tab del browser in un colpo solo.

Se siete tra coloro che solitamente tengono aperte decine di finestre sul browser mobile potrete facilmente capire perché la feature sia utile e molti richiesta: essa previene errori che altrimenti porterebbero alla perdita di link e ricerche importanti, aiutando gli utenti a fare più attenzione a cosa cancellano.

L'implementazione del messaggio di conferma per la chiusura in massa delle tab aperte rende più difficile commettere errori nell'uso del browser, ed è parte di una linea di design già seguita da Google con Chrome per PC, dove chiudere un'intera serie di pagine è diventato più complesso con il tempo. Su Android, invece, l'opzione "close all tab" è ancora molto vicina ad altre opzioni legate al browser, perciò accade relativamente spesso che essa venga cliccata per errore dagli utenti, che così rischiano di perdere in un attimo i risultati di importanti ricerche nei meandri del web.

Al momento, l'opzione è disponibile solo nelle Build Canary di Chrome 100 per Android: tali Build sono le meno stabili tra quelle messe in circolazione da Google, perciò l'azienda stessa consiglia agli utenti di aspettare almeno la release in Beta per testare le nuove feature, ammesso che queste vengano trasposte da una versione all'altra del browser. Intanto, comunque, vi consigliamo di tenere aggiornato Google Chrome per evitare vulnerabilità e falle di sicurezza.