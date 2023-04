Chrome 113 introduce WebGPU: con la nuova API il gaming arriva sul browser

Dopo la riduzione dei consumi di RAM di Google Chrome, ora il colosso di Mountain View sta puntando a migliorare le performance anche sotto un altro punto di vista: quello della grafica. Nelle scorse ore, infatti, Google ha annunciato la WebGPU di Chrome, un'API che potrebbe rendere possibile il gaming via browser.

WebGPU è un'API che migliora l'accesso delle app web alla scheda grafica del PC: essa verrà introdotta con Chrome 113, versione del browser su cui WebGPU sarà attivata di default e che arriverà nel giro di un paio di settimane in versione stabile. WebGPU sarà disponibile su tutti i PC Windows che supportano Direct3D 12, su macOS e su tutti i device ChromeOS con supporto per Vulkan.

Stando ad un post sul blog di Google, WebGPU permetterà agli sviluppatori di ridurre il numero di linee di codice necessarie per sfruttare appieno la GPU rispetto alle scorse release di Chrome. Inoltre, l'API promette di "migliorare di più di tre volte le capacità di machine learning" delle web app basate sul browser di Google.

L'incremento delle capacità di machine learning delle web app e dei programmi basati su Chrome è di vitale importanza, perché potrebbe migliorare il funzionamento dei Chatbot AI-based come ChatGPT e l'IA di Google, Bard, che ancora sembra arrancare rispetto alla concorrenza targata OpenAI e Microsoft.

Lato grafico, invece, WebGUI permetterà al browser di sfruttare al meglio la GPU del PC, garantendo per esempio la creazione di giochi via browser dotati di grafica avanzata o, possibilmente, un miglioramento delle tecnologie già esistenti per il cloud gaming. Se possedete un'installazione di Chrome in Beta e avete già aggiornato a Chrome 113, potete dare un'occhiata ad un'apposita demo delle potenzialità di WebGPU sul sito web Babylon.js.

Google ha spiegato che Chrome 113 sarà fondamentale nel futuro del browser: "la release di questo mese - spiega Big G - è un importante blocco su cui andremo a costruire con gli update e i miglioramenti futuri, garantendo delle funzioni grafiche più avanzate e un accesso più capillare agli shader Core della GPU".