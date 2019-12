Chrome 79 per Android cancella i dati dalle app: Google blocca il rilascio

Google ha annunciato di aver temporaneamente bloccato il rilascio di Chrome 79 per Android a causa di un bug che ha cancellato i dati memorizzati localmente da altre applicazioni. Il malfunzionamento troverebbe le proprie radici nel sistema WebView di Android, che interessa il modo in cui vengono archiviati i dati web.

Il sistema operativo mobile infatti utilizza WebView di Chrome per eseguire il rendering delle pagine web per le applicazioni che non dispongono di un proprio motore. L'ultima versione di Chrome però modifica la posizione dei dati web memorizzati, a parte i dati localStorage e WebSQL.

Questo malfunzionamento ha portato il browser a cancellare i dati di altre applicazioni che si affidano alla funzione WebView di Chrome. L'eliminazione avverrebbe quando Chrome tenta di migrare i dati web nella nuova posizione.

Secondo quanto osservato da alcuni ricercatori, i dati resterebbero intatti nella loro posizione precedente, ma non sarebbe possibile accedervi.

Alla luce delle numerose segnalazioni ricevute, Google ha sospeso il lancio di Chrome 79 fino a quando non riuscirà a mettere una pezza.

"Stiamo attualmente valutando la strategia migliore da adottare per risolvere il problema. Vi faremo sapere nel più breve tempo possibile" si legge in uno stralcio di comunicato diffuso sul blog ufficiale di Chrome, in cui gli ingegneri discutono delle varie opzioni che stanno prendendo in considerazione.