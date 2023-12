Chrome accusato di tracciare gli utenti in modalità incognito: Google patteggia

La causa riguardante la modalità in incognito di Google Chrome, alla fine, è pronta ad essere risolta a quasi quattro anni di distanza. Google infatti si è detta pronta a patteggiare nella causa intentata in California, dove era accusata di tracciare ed identificare i dati di navigazione anche con la modalità in incognita di Chrome attiva.

La causa, intentata da William Byatt, Chasom Brown e Maria Nguyen, accusava Google di violare le leggi sulle intercettazioni telefoniche ed affermava che i siti che utilizzano Google Analytics o Ad Manager raccolgono informazioni dai browser anche quando è attivata la navigazione in incognita, inclusi i contenuti delle pagine web, i dati del dispositivo e l’indirizzo IP. I querelanti hanno anche accusato Google di aver sottratto informazioni agli utenti di Chrome.

In una prima fase della causa, Google ha tentato di farla archiviare facendo leva sul messaggio che viene mostrato al momento dell’attivazione di tale modalità in cui si legge che “la tua attività potrebbe essere visibile ai siti web visitati, al datore di lavoro o la scuola ed al provider di servizi internet”. Il giudice Yvonne Gonzalez Rogers però aveva respinto la richiesta sottolineando come Google non abbia mai rivelato ai suoi utenti che la raccolta dei dati continuerebbe anche durante la navigazione in modalità in incognito.

Per porre fine alla vicenda, però Google ed i querelanti avrebbero trovato un accordo per archiviare definitivamente il contenzioso. I termini saranno presentati presso il tribunale entro la fine di gennaio, con approvazione definitiva prevista entro fine febbraio.