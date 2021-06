Chrome, Google rimanda il blocco dei cookie di terze parti al 2023

Dopo aver appreso della volontà di Google di bloccare i cookie di terze parti su Chrome, la notizia non è stata accolta favorevolmente proprio da tutti quanti. Per questo motivo e per venire incontro agli inserzionisti Google affermò di essere al lavoro su una soluzione.

Secondo quanto annunciato ufficialmente nelle ultime ore, Google ha manifestato la volontà di posticipare questa scadenza per il browser più utilizzato al mondo fino al 2023.

Altri browser come Mozilla Firefox e Safari hanno già implementato i loro blocchi per i cookie di terze parti, ma questo tentennamento da parte di Chrome potrebbe far slittare la cosiddetta cookiepocalypse di altri due anni per tutta l'industria.

La decisione deriva dalla recente collaborazione intrapresa "con l'Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito (CMA)", dunque per attuare una politica mirata in questa direzione che vada a di pari passo con la volontà delle autorità preposte alla regolamentazione e dunque per cercare nuove tecnologie che possano sostituire i cookie di terze parti in questo processo evolutivo.

Fra le nuove proposte per la privacy di Google, la più controversa è senza dubbio la "Federated Learning of Cohorts", al secolo FLoC, ovvero un tentativo di categorizzare gli utenti demograficamente simili per cluster, in modo da riuscire a indirizzare al meglio gli annunci in maniera parzialmente anonima. Gli altri sviluppatori di browser però non hanno manifestato particolare entusiasmo per questa proposta e alcuni hanno espressamente affermato di volerne bloccare lo sviluppo.

A questo punto Google ha proposto di avviare una fase di sviluppo pubblica, con discussioni e test aperti, sia per FLoC che per altre proposte. In altre parole, anche Google sa che FLoC non andrà a termine così com'è stata ideata. A ogni modo, la società ha promesso che presto pubblicherà un programma più dettagliato su questo progetto.

Nel frattempo vi ricordiamo che proprio di recente i browser più popolari fra cui Chrome, hanno avviato il processo di standardizzazione delle estensioni.