Chrome su Mac è sempre più veloce ed ottimizzato: i dati di Google

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Google ha fatto il punto sulle ottimizzazioni apportate a Chrome su Mac, che hanno permesso al gigante di Mountain View di mettere tra le mani degli utenti un browser “più veloce che mai”, come certificato dai benchmark.

Google sottolinea che con l’ultima versione di Chrome gli sviluppatori si sono soffermati sulle opportunità a disposizione per aumentare velocità ed efficienza del browser. Ad esempio, è stata implementata un’analisi HTML migliorata per determinate funzioni CSS e JavaScript ed una compressione più efficiente. A ciò si aggiungono altre ottimizzazioni che permettono di gestire in maniera migliore i campi ad alto traffico: in questo modo si sono migliorate le performance.

Nel post sono presenti anche altri dettagli sulle ottimizzazioni apportate a livello di gestione JavaScript, che hanno contribuito a migliorare la velocità di Chrome sul benchmark del browser Speedometer 2.1 di Apple del 10% negli ultimi tre mesi.

Tutte le informazioni sono spiegate nel post pubblicato sul blog ufficiale di Google Chrome, con tanto di informazioni su com’è stato modificato Chrome su Android, dove è anche stato alleggerito ed al contempo migliorato a livello di prestazioni sui dispositivi di fascia alta.

Chrome per Mac può essere scaricato direttamente dal sito web ufficiale di Google.