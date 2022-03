Chrome OS si prepara ad accogliere il VRR: in arrivo i Chromebook da gaming?

Come notato da Kevin Tofel in un post pubblicato su Aboutchromebooks, Google sta testando il supporto alle frequenze di aggiornamento variabili sulla beta di Chrome OS 101. Si tratta di un segnale importante, che potrebbe essere accolto favorevolmente dagli utenti.

L’opzione deve essere abilitata con un flag accessibile tramite il pannello di ChromeOS a cui si arriva tramite l’indirizzo chrome://flags#enable-variable-refresh-rate. Google però spiega che la funzione è disponibile solo sui display compatibili.

Tuttavia, lo stesso Tofel nel suo post sul blog ha spiegato che al momento nessun Chromebook tra quelli presenti sul mercato ha un display in grado di supportare la frequenza di aggiornamento variabile (VRR). La chiave, almeno al momento, potrebbe essere rappresentata dal collegamento del Chromebook ad un monitor esterno che supporta il VRR.

Questo test potrebbe portare sui Chromebook un’esperienza di gaming più fluida, ed arriva a pochi giorni dall’annuncio di Google sull’arrivo di Steam su Chrome OS. Già in passato, come notato da The Verge, si era parlato del possibile lancio di tre potenziali Chromebook da gaming, ed è innegabile che questo rumor sia destinato a far circolare ulteriormente tali voci. Vi terremo. ovviamente aggiornati non appena emergeranno ulteriori. indiscrezioni e qualora dovessero arrivare novità aggiuntive a riguardo.