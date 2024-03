Chrome permetterà di trasformare tutti i siti in web app per desktop: ecco come

Importante novità in arrivo dal fronte Google. In uno degli ultimi aggiornamenti pubblicati sul canale Canary, individuato dall’utente Leopeva64 su X, si fa riferimento ad una nuova funzione che consentirà di trasformare tutti i siti web in web app da posizionare sul desktop.

Nella fattispecie, il pulsante interessato è “Installa pagina come app” e sarà raggiungibile attraverso il menù delle Impostazioni dei siti web. La funzione può essere già testata scaricando Google Canary ed abilitando i seguenti flag:

chrome://flags/#web-app-universal-install

chrome://flags/#shortcuts-not-apps

Come spiegato da AndroidPolice, e riportato anche dallo stesso utente su X, i siti web potranno essere installati su desktop nello stesso modo in cui ciò avviene ad esempio su iOS con la funzione “Aggiungi ad Home” di Safari. Questa funzione rientra nei piani di Google che vogliono puntare sulle Progressive Web Apps (PWA), che hanno visto un aumento delle installazioni tra gli utenti. L’installazione dei siti web su desktop fornirà agli utenti un’esperienza più fluida, in maniera analoga a quanto avviene per siti web come YouTube e Reddit che hanno già le proprie PWA.

La funzione in arrivo su Google Chrome, però, di fatto consentirà di trasformare tutti i siti web in una PWA. Al momento però è in fase di test solo nel canale Canary, ma non ci resta che attendere per poterla vedere su tutti i dispositivi a breve.

Parallelamente, però, sono anche emerse delle indiscrezioni secondo cui Gemini sarebbe in arrivo su Google Chrome per aiutare gli utenti a scrivere.