Chrome, ufficiale il supporto all'upscaler NVIDIA: nuova era per lo streaming

Se nelle ultime ore è stata paventata la suggestiva ipotesi di un "vero" Chrome su iPhone in fase di sviluppo in attesa di possibili future aperture da parte di Apple a browser non basati sul suo WebKit, si torna a parlare del popolare prodotto di Google per delle novità a dir poco scottanti.

Stiamo parlando del supporto ufficiale a una delle più interessanti tecnologie presentate da NVIDIA negli ultimi mesi e di cui si è già parlato nelle scorse settimane.

Non era un mistero, infatti che NVIDIA avesse già garantito il supporto a RTX Super Resolution per Chrome ed Edge per lo streaming multimediale su dispositivi compatibili, ma la vera novità arriva direttamente da Google con il rilascio della versione 110 di Chrome che ne stabilisce i termini di funzionamento.

Stando al changelog ufficiale, tanto per cominciare si ribadisce un concetto che già sapevamo: il pieno funzionamento della tecnologia arriverà tramite aggiornamento dei driver Game Ready di NVIDIA, mentre Google avvisa che per la sua attivazione sarà necessario passare da NVIDIA Control Panel, poiché sarà spenta di default.

Dopodiché, si potrà procedere direttamente su Chrome, dove ci sarà un secondo toggle che permetterà di attivarlo in maniera facile e veloce.

Per beneficiare appieno dell'upscaling dei video in streaming, sarà comunque necessaria una scheda video della gamma RTX, mentre l'aggiornamento che ci permetterà di testarlo con mano dovrebbe arrivare nel mese di febbraio.