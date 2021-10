Chrome: gli utenti criticano una funzione introdotta nel nuovo aggiornamento, ecco quale

Google Chrome 95 è stato pubblicato da meno di una settimana per PC e vanta diverse nuove feature, ma Google ha già annunciato di essere al lavoro su altre funzioni che possono essere già testate dai possessori della versione aggiornata di Chrome. Tra di esse vi è un nuovo design delle barre dei preferiti e delle schede aperte di recente.

Già da mesi, Google è al lavoro per unificare le barre dei preferiti, delle schede aperte e delle ricerche recenti, ma finora non abbiamo mai visto come l'azienda pensa di unire o integrare tra loro le tre barre del browser. Grazie all'ultima versione di Chrome, possiamo dare un'occhiata alle nuove soluzioni ideate da Google, che però non sembrano essere state gradite dagli utenti.

L'azienda di Mountain View avrebbe infatti introdotto i "Power Bookmarks", che hanno lo scopo di unificare le tre barre dei preferiti, delle tab aperte e delle ricerche recenti, diventando una sorta di hub centrale e automatizzato per permettere agli utenti di unire tra loro siti visitati spesso e aprirli insieme, oppure per confrontare prodotti visualizzati durante lo shopping online.

La funzione può essere già provata su Chrome 95 inserendo la stringa di caratteri "chrome://flags/#tab-groups-save" e resettando il browser. Dopo il riavvio di Chrome potrete notare che le cartelle in cui contenete i preferiti saranno sparite, e al loro posto vi saranno dei placeholder con uno sfondo rosso. Cliccando su ciascuno di essi con il tasto destro non vedrete il classico menu a tendina da cui selezionare il sito da aprire, ma semplicemente aprirete tutti i siti contenuti nella "cartella" in una tab a parte, anch'essa di colore rosso.

Vista la nuova funzione del tasto destro, non sarà più possibile accedere al menu a tendina, che però permetteva anche di rinominare, modificare ed eliminare le cartelle, oppure di aprire le pagine web in una nuova finestra. Molti tra coloro che utilizzano Chrome hanno criticato Google per il sistema controintuitivo che ha progettato, e in particolare per l'abbandono dei menu a tendina, che sono una delle scelte di design più comuni su PC e più apprezzate dagli utenti.

La speranza, dunque, è che Big G riconsideri la scelta di uniformare l'UI dei preferiti con quella delle tab attive e delle tab chiuse di recente, ritornando alla visualizzazione classica. Intanto, chi ha effettuato l'aggiornamento a Chrome 95 può gioire per la presenza di un editor PDF gratuito di Adobe pensato per la versione più recente del browser di Google.