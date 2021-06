Chrome su Windows 10, sicuri di aver cancellato la cronologia? Controllate questo menu

Molti utenti sono soliti, anche solamente per "precauzione", cancellare la cronologia del proprio browser. Tuttavia, una funzionalità di Windows 10 potrebbe svelare parte dei siti che avete visitato tramite Google Chrome. Risulta dunque interessante vedere come cancellare totalmente la cronologia, anche relativamente a uno specifico menu.

Ebbene, non tutti sanno che, premendo con il tasto destro del mouse sull'icona di Google Chrome presente nella barra delle applicazioni di Windows 10 in basso, è possibile ottenere delle informazioni relative ai siti Web più visitati dall'utente, nonché alle schede chiuse di recente e alle attività svolte. Questo anche dopo che l'utente ha cancellato totalmente la cronologia utilizzando le impostazioni offerte dal browser.

Molti utenti sono infatti soliti premere la combinazione di tasti Ctrl + H per accedere alla cronologia, fare clic sulla voce "Cancella dati di navigazione" presente sulla sinistra, spostarsi nella scheda "Avanzate", selezionare l'opzione "Dall'inizio", spuntare tutte le voci e premere sul tasto "Cancella dati", in modo da rimuovere essenzialmente del tutto la cronologia di navigazione Web.

Tuttavia, questo metodo potrebbe non funzionare totalmente per via dello specifico menu indicato in precedenza. Insomma, potrebbe interessarvi fare clic con il tasto destro del mouse sulle voci rimaste visibili in questo modo e selezionare l'opzione "Rimuovi da questo elenco" per "risolvere".

La questione è dibattuta da tempo online su vari forum.