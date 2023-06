ChromeBook alla carica: Lenovo IdeaPad in offerta, ancora per poche ore!

Il caldo è alle porte e la scuola è finita, ma potrebbe essere il momento giusto per quel nuovo notebook dal giusto prezzo da portarvi in vacanza, oppure per consentirvi di svolgere i compiti estivi anche in mobilità.

Per fortuna ci viene incontro Lenovo, con la sua carica di IdeaPad Chromebook animati dal sistema operativo ultraleggero di Google, pensato per portare a termine le attività da studio o ufficio più essenziali e per tenere sempre a portata di mano il proprio cloud con un'interfaccia desktop completa, a un prezzo contenuto e senza per questo rinunciare comunque a delle solide prestazioni per le operazioni quotidiane, anche convertibili e con schermo touch.

Ecco la nostra selezione:

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook - Display FHD 15.6", Intel Celeron N4500, RAM 4/64 GB, WiFi 6 - 229 euro

- Display FHD 15.6", Intel Celeron N4500, RAM 4/64 GB, WiFi 6 - 229 euro Lenovo IdeaPad 5 Chromebook - 1.4 Kg, Display FHD 15.6", Intel Pentium Gold 7505, 4/128 GB, WiFi 6 - 379 euro

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook - FHD 15.6", Intel Celeron N4500, 4/64 GB, WiFi 6 - 389 euro

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook - Display Touch FHD 14", Intel Core i3-1215U, 8 GB/256 GB, WiFi 6 - 699 euro

Si tratta, come abbiamo potuto osservare, di soluzioni adatte davvero a tutte le tasche, a seconda che si voglia optare per il massimo dell'essenzialità oppure togliersi qualche sfizio in più, contando sull'ottimo ChromeOS che, ricordiamo, di recente ha aggiunto anche il Play Store per avere accesso alle app Android e l'ambiente di sviluppo Linux per installare app compatibili.

Le offerte dureranno fino al 10 giugno 2023.