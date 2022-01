Chromebook e laptop ASUS in offerta su Amazon, c'è modello con RTX 3050

Altra giornata, altri sconti completamente nuovi su Amazon. Nel pomeriggio odierno abbiamo segnalato Apple Watch Series 7 al prezzo più basso di sempre, mentre con l’avvicinarsi della notte dedichiamo un po’ di spazio a quattro Chromebook e laptop ASUS in offerta, anche con scheda video RTX 3050.

Sconti Amazon su Chromebook e laptop Asus

ASUS Chromebook C423NA#B094K29873 , Notebook con Monitor 14" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, 4GB LPDDR4, 64GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento: 249 Euro

, Notebook con Monitor 14" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, 4GB LPDDR4, 64GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento: 249 Euro Asus Chromebook C425TA#B08CKXLMT3 Notebook in Alluminio con Monitor 14" FHD Anti-Glare, Intel Core M3-8100Y, 8GB LPDDR3, 128GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento: 379 Euro

Notebook in Alluminio con Monitor 14" FHD Anti-Glare, Intel Core M3-8100Y, 8GB LPDDR3, 128GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento: 379 Euro ASUS Laptop F515EA-BQ774T , Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB DDR4, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Argento: 699 Euro

, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB DDR4, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Argento: 699 Euro ASUS VivoBook Pro 15 K3500PC#B098XWJHQL, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-11300H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 10 Home, Argento: 1.019 Euro

Il computer portatile al prezzo minimo storico è proprio il VivoBook Pro 15 con scheda video RTX 3050; lo sconto non è così importante, ma resta pur sempre un’occasione intrigante data la rara disponibilità della medesima GPU sul mercato desktop. Ogni laptop è venduto e spedito da Amazon, la quale garantisce la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime e permette di effettuare il pagamento a rate con Cofidis. Si consiglia ai lettori, data l’assenza di tempistiche precise per il termine delle offerte, di completare l’acquisto rapidamente per sfruttare questi tagli di prezzo.

Su Amazon potete trovare, sempre in questo periodo, anche un decoder DVB-T2 in offerta a meno di 30 Euro.