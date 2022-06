Chromebook e laptop Samsung in offerta su Amazon, tagli fino a 200 Euro

Oltre allo sconto sullo speaker JBL Flip 6, Amazon in questo periodo ha deciso di includere diversi laptop Samsung in offerta: nello specifico, troviamo un Chromebook poco costoso e due computer convertibili con Windows 11 al prezzo più basso di sempre.

Tra i molteplici prodotti Samsung disponibili in promo ora su Amazon, questi sono gli sconti migliori su Chromebook e computer portatili:

SAMSUNG Galaxy Chromebook Go LTE , Computer Portatile XE345XDA-KA1IT Chrome OS, Processore Intel Celeron, Display Screen 14” HD LED, RAM 4GB, Memoria 64 GB, USB-C, Silver (Versione Italiana): 319 Euro (449 Euro)

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 PC Portatile, Convertible, 15.6" FHD Touch Amoled, Intel Core i7 di dodicesima generazione, Intel Iris Xe, RAM 16GB LPDDR5, 512GB NVMe SSD, Windows 11 Home, Graphite: 1.699 Euro (1.749 Euro)

Grazie all’estensione Keepa scopriamo che il Galaxy Book Pro 360 è venduto al prezzo più basso di sempre, mentre il Galaxy Book2 Pro 360 dista solamente 3 euro dal suo minimo storico. Amazon si occupa di vendita e spedizione, con consegna gratuita ai clienti Prime anche in un giorno per tutti i dispositivi. A ciò si aggiunge la possibilità di pagare il dispositivo a rate con Cofidis o di aggiungere 2 o 3 anni di protezione extra sui danni accidentali. Infine, segnaliamo che le offerte citate resteranno attive fino al 21 giugno prossimo, non altro che martedì prossimo.

Sempre su Amazon in queste ore potrete trovare anche un TV da 32” con DVB-T2 a meno di 150 Euro.