Chromebook, netto calo nelle vendite: -62% da inizio 2022

Mentre la disponibilità di laptop e convertibili vacilla a causa dei lockdown di Pechino e Shanghai in Cina, arrivano pessime notizie sullo stato del mercato dei Chromebook e dei tablet nell'ultimo trimestre. A quanto pare, infatti, tali device avrebbero vissuto un marcato rallentamento in termini di vendite a inizio 2022.

Il peggioramento delle vendite arriva dopo due annate di relativa prosperità del mercato laptop e di quello dei tablet, complice anche la pandemia da Coronavirus, che ha spinto diversi utenti a rinnovare i propri dispositivi portatili per via delle esigenze dettate dallo smartworking e dalla didattica a distanza.

Finita la "spinta" data dalla pandemia e con il rientro dei lavoratori in ufficio e degli studenti nelle scuole, le vendite di laptop, tablet e Chromebook sono crollate nuovamente tra gennaio e aprile 2022, stando a quanto riporta l'IDC in un'analisi.

Nello specifico, le vendite globali dei tablet sono arrivate a 38,4 milioni di unità nel Q1 del 2022, con una riduzione percentuale del 3,9% rispetto al 2021. L'effetto-Coronavirus sembra tuttavia non essere ancora del tutto finito, dal momento che le vendite dei tablet registrate all'inizio di quest'anno sono ancora maggiori di quelle del 2019.

Le maggiori perdite, in campo tablet, sono state registrate da Lenovo e Huawei, con cali tra il 17 e il 26% delle vendite, mentre anche Apple ha perso terreno, facendo registrare un -4,6% di vendite rispetto al 2021 nonostante l'annuncio di iPad Air 5 lo scorso marzo.

Vera e propria Caporetto invece in campo Chromebook, con una contrazione delle vendite del 62% in media tra i principali produttori dei device. Tra le diverse aziende del settore spiccano in negativo i risultati di HP (-82,2% su base annua) e di Samsung (-73,5%), ma anche la compagnia con le performance migliori sul mercato, Dell, ha fatto registrare una contrazione del 21% nel numero di unità vendute.

Al momento, comunque, i mercati di laptop, tablet e Chromebook sembrano essere piegati da due problemi concomitanti. Il primo è la saturazione dell'offerta avvenuta tra il 2020 e il 2021 a causa della pandemia, che ha imposto a tantissime persone di dotarsi rapidamente di un dispositivo di nuova generazione per il lavoro e la didattica a distanza. Il secondo, invece, è l'ingresso nel mercato di nuovi competitor, come Realme, OPPO e Xiaomi, che hanno cercato di ritagliarsi nicchie di mercato con proposte in linea con quelle della concorrenza e poco innovative.