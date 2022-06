Chromebook sempre più simili ad Android? Design Material You in arrivo su Chrome OS

Il pluripremiato design Material You introdotto con Android 12 potrebbe trovare spazio con dei temi completi specifici su tutti i migliori Chromebook e Chromebox con Chrome OS: Google starebbe proprio pensando a una diffusione dei colori e schemi personalizzati su più dispositivi.

A notarlo sono stati i colleghi di 9to5Google all’interno di Chromium Gerrit, dove è apparsa una nuova flag che indica l'aggiunta di Material You su Chrome OS. Definita come “ChromeOS Material Next MVP”, viene descritta come segue: “Se abilitato, esegue ChromeOS in modalità Material Next MVP”. Per chi non lo sapesse, “Material Next” è il nome in codice dell’ultima iterazione di Material You, mentre “MVP” sta per “minimum viable product”, ovverosia lo stato in cui il software è un prototipo funzionante.

La discussione nel Gerrit suggerisce poi che Google starebbe cercando di abilitare la modifica rapida e automatica dell’interfaccia a seconda non dello sfondo, bensì di un mix di colori tratto o dalle impostazioni di sistema, o dai contenuti a schermo. In altre parole, c’è ancora molto lavoro da fare prima di vedere il design Material You all’interno dei Chromebook. Essendo in una fase decisamente preliminare, non ci resta quindi che attendere pazientemente novità concrete da parte del colosso di Mountain View.

A proposito di Chrome OS, sapevate che esiste il progetto Chrome OS Flex per resuscitare PC vecchi?