Chromecast con Google TV 4K del 2020 si aggiorna ad Android 12

A quasi un mese dal lancio di Google Chromecast HD, versione economica del dongle per TV della Grande G, Android 12 arriva sul Chromecast con Google TV 4K rilasciato nel 2020 per offrire tutte le novità lato privacy e funzionalità inedite agli utenti in suo possesso.

L’aggiornamento in questione, come ripreso dai colleghi di 9to5Google, arriva con la build STTE.220621.019.A2.9082754 e pesa 722 MB. Oltre all’aggiornamento del sistema operativo da Android TV 10 ad Android TV 12, c’è anche la patch di sicurezza di luglio 2022 per sostituire quella di maggio 2022.

Le principali novità che si notano nel changelog completo riguardano il controllo di HDR e audio surround con nuove impostazioni utente; possibilità di passare tra più refresh rate; nuovi switch per fotocamera e microfono cosicché si possa disabilitare o abilitare l’accesso per tutte le app, e ovviamente le correzioni di bug del caso. Insomma, non ci sono cambiamenti sostanziali, bensì modifiche focalizzate sulla tutela dell’utente e sul miglioramento dell’esperienza d’uso quotidiana.

Per scaricare l’update in questione è necessario cliccare sull'avatar del proprio profilo direttamente dal Chromecast, per poi seguire il percorso Impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamento di sistema.

Restando nel mondo della società di Mountain View, recentemente abbiamo visto l’annuncio dei primi Chromebook per Cloud Gaming.