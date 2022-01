ChromeOS si avvicina ad Android 12: sta per arrivare design Material You su Chromebook

In attesa del possibile approdo del supporto a Steam su Chromebook, gli occhi di sviluppatori e possessori di dispositivi con ChromeOS si posano su un’altra, intrigante novità: l’arrivo del design Material You su ChromeOS. La fase di test preliminare della nuova interfaccia è già cominciata!

Il miglioramento più importante all’ultima iterazione del robottino verde, Android 12, è stato proprio il design Material You. Grazie a esso, il sistema ha ripreso vita e dinamismo tra colori e forme piacevoli all’occhio. Il focus sulla personalizzazione da parte di Big G sembra quindi interessare altri dispositivi oltre agli smartphone tra cui, appunto, i Chromebook dotati del sistema operativo ChromeOS.

Con uno dei prossimi aggiornamenti, stando a quanto ripreso da 9to5Google, il sistema operativo renderà l’attuale prototipo di Material You realtà stabile. Al momento tutto ciò che i colleghi hanno notato è una serie di cambiamenti nel codice sorgente, con spunti di progettazione evidenti: si avvicineranno anche qui il font Product Sans, dimensioni maggiori per il testo, angoli arrotondati, layout orizzontale e altro ancora.

Tutto ciò si manifesta, per ora, in semplici mockup proposti da 9to5Google come quello che trovate in calce alla notizia: l’app Calcolatrice cambia leggermente stile rispetto alla versione attuale con angoli arrotondati e maggiore trasparenza. I colori, infine, sono più vivi. Ricordiamo che questo è solamente un design ideato dalla stampa a seconda dei cambiamenti che si ritengono prossimi all’arrivo su ChromeOS; in altre parole, non è nulla di ufficiale. Per maggiori informazioni sarà necessario attendere immagini o dati direttamente da Mountain View.

