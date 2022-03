ChromeOS riceve supporto a refresh rate variabile, verso Chromebook sempre più da gaming

Con l’approdo di Steam in versione Alpha sui Chromebook, Google si è attivata rapidamente per una ulteriore modifica al suo sistema operativo Chrome OS, ovverosia l’aggiunta del supporto al refresh rate variabile per i display e le schede video compatibili con tale tecnologia.

Come riportato da 9to5Google, Kevin Tofel di About Chromebooks avrebbe scovato nella versione 101 di Chrome OS ora disponibile nel Dev Channel la voce seguente: “Abilita frequenza di aggiornamento variabile: abilita l'impostazione del refresh rate variabile (Adaptive Sync) per i display supportati”. Ciò consentirebbe alla piattaforma di Big G di modificare attivamente il refresh rate del display a seconda degli FPS registrati nei vari videogiochi.

Si tratta quindi di una tecnologia prettamente legata al gaming che, guarda caso, emerge nei canali del colosso di Mountain View giusto dopo la conferma dell’arrivo di Steam sulle piattaforme Chromebook. Allo stato attuale il supporto non verrà garantito a un grande numero di dispositivi appartenenti a tale fascia; in futuro, tuttavia, con l’ascesa di chip AMD avanzati e la possibile implementazione di GPU NVIDIA nei Chromebook si potrebbero aprire nuovi scenari di compatibilità alquanto interessanti, rendendo Chrome OS ancor più competitivo sul mercato.

Rimanendo in casa Google, a ottobre potrebbe arrivare il Google Pixel Notepad, primo smartphone pieghevole della casa statunitense.