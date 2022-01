ChromeOS e i videogiochi: in arrivo i primi Chromebook da gaming?

Mentre Steam si appresta a debuttare su Chromebook, il portale specializzato nel mondo Google 9to5Google ha riportato che presto sugli scaffali dei negozi arriveranno i primi Chromebook da gaming, i quali potrebbero addirittura presentare una tastiera meccanica RGB integrata.

I Chromebook non sono i device più prestanti in commercio, mentre anche il loro sistema operativo sembra limitare molto le possibilità per i videogiocatori che possiedono un laptop dotato di ChromeOS: finora, infatti, i device sono stati usati quasi unicamente per il gaming in streaming con Google Stadia e NVIDIA GeForce Now.

Tuttavia, pare che presto i Chromebook supporteranno la versione Linux di Steam, poiché lo stesso ChromeOS è basato proprio su Linux. In più, sempre 9to5Google riporta che Google vorrebbe far girare Steam per Linux tramite macchina virtuale su Chromebook: una scelta decisamente atipica, considerato l'elevato consumo in termini di potenza hardware delle macchine virtuale e le ridotte potenzialità di molti Chromebook.

Per questo, pare che a supportare la prossima uscita di Steam per ChromeOS sarà una nuova generazione di Chromebook da gaming: riferimenti a questi ultimi, infatti, sono stati trovati dal team di 9to5Google nel codice delle ultime release di ChromeOS, che parla del supporto per le tastiere RGB di alcuni Chromebook. Considerata l'uguaglianza, valida ormai da qualche anno, per cui "RGB" e "gaming" vanno a braccetto, ciò lascia in effetti pensare che i primi Chromebook da gaming siano dietro l'angolo.

Al momento, comunque, sono tre i produttori hardware coinvolti nella realizzazione dei primi device da gaming con ChromeOS. Il primo, che sta lavorando sul device con codename Vell, è Quanta, un'azienda legata ad HP, che starebbe lavorando ad un laptop dotato di CPU Alder Lake di dodicesima generazione, dunque con un hardware potenzialmente ottimo: con ogni probabilità, Vell sarà il primo Chromebook nella linea HP Gaming OMEN.

La seconda azienda coinvolta è invece LCFC, produttore con stretti legami con Lenovo, che sta lavorando sul device con nome in codice Taniks. Anche questo laptop dovrebbe vantare una CPU Intel Alder Lake di dodicesima generazione e potrebbe essere il primo laptop Lenovo Legion con ChromeOS.

Infine, il terzo produttore coinvolto negli sforzi per il gaming su Chromebook dovrebbe essere ASUS, anche se non vi sono conferme in merito. Il terzo prodotto pensato per il gaming su ChromeOS, infatti, non sarà un PC, ma una tastiera meccanica RGB esterna, che potrà essere collegata o scollegata a piacimento dal Chromebook.

Il nome in codice del prodotto è Ripple e, come per Taniks e Vell, non ci sono notizie circa un'eventuale release globale, né 9to5Google fornisce una data o una finestra di lancio dei tre device. Intanto, Big G sta portando Google Play Games su PC: i primi giochi per Android compatibili con Windows 10 e 11, infatti, sono appena stati pubblicati online.