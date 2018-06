Chuwi HiGame: il mini PC da gaming ha raccolto oltre 300.000 dollari in pochi giorni

Chuwi, noto produttore cinese, ha recentemente deciso di entrare nel mercato gaming con il suo mini PC HiGame. Per finanziare il suo progetto, la società ha avviato pochi giorni fa una campagna su Indiegogo. Ebbene, al momento in cui scriviamo, sono stati raccolti oltre 300.000 dollari, a fronte di un obiettivo 50.000.

Un vero e proprio successo che probabilmente nemmeno l'azienda cinese si aspettava. Interessante notare come la cifra sia stata raccolta in appena cinque giorni, con la fine della campagna Indiegogo fissata tra circa due mesi. Insomma, sembra che i gamer PC stessero proprio cercando una macchina potente e dalle dimensioni piuttosto contenute (173 x 158 x 73 millimetri).

A livello di caratteristiche tecniche, troviamo un processore Intel Core i7-8709G o Intel Core i5-8305G, affiancati da 8GB di RAM DDR4 e 128 o 256GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 10, mentre per quanto riguarda la connettività troviamo una porta Thunderbolt 3, il jack da 3,5 mm, due porte HDMI 2.0, una porta Gigabit Ethernet, una DisplayPort 1.3 e cinque porte USB 3.0. Non manca il supporto a Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale. Qui sopra potete vedere HiGame alle prese con PUBG, mentre sotto alla news trovate un video gameplay di GTA V. La variante con Intel Core i5 è venduta al prezzo di 1299 dollari (899 dollari in Early Bird), mentre quella con Core i7 a 1499 dollari (1099 dollari in Early Bird). Trovate tutto nella pagina Indiegogo dedicata.