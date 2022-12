La CIA nel 1983 cercava di trascendere lo spazio e il tempo con la mente

La CIA ha effettuato molte ricerche in svariati campi "bizzarri". Da quelle che volevano spiare i russi con dei gatti cyborg a quelle che cercavano di trascendere lo spaziotempo con la mente. Il documento in questione è stato declassificato nel 2003 e recentemente ha visto una rinascita con i social.

Quest'ultimo di 29 pagine è intitolato "Analisi e valutazione del processo Gateway" e si pensa che faccia parte di un'indagine più ampia della CIA negli sforzi di spionaggio della Guerra Fredda. Il rapporto (che potrete leggere qui) tocca numerosi campi dalle neuroscienze alla meccanica quantistica, fino alla pseudoscienza.

La CIA indaga sull'idea di indurre una profonda esperienza fuori dal corpo che potrebbe sintonizzarsi su una sorta di regno superiore oltre la realtà. "Fondamentalmente, è un sistema di allenamento progettato per portare maggiore forza, concentrazione e coerenza all'ampiezza e alla frequenza dell'emissione di onde cerebrali tra gli emisferi sinistro e destro in modo da alterare la coscienza, spostandola al di fuori della sfera fisica in modo da sfuggire anche alle restrizioni di tempo e spazio", si legge nel rapporto.

Alcuni esercizi possono consentire al cervello di "emi-sincronizzarsi", per cui le onde cerebrali negli emisferi destro e sinistro si sincronizzano alla stessa frequenza e ampiezza, in uno sforzo simile alla meditazione. Attingendo alle idee dell'entanglement quantistico, il rapporto afferma che possa essere possibile per la coscienza umana alterare profondamente l'universo.

Se il documento vi sembra una supercazzola è perché effettivamente lo è. Questo non è un trattato scientifico, nonostante linguaggio e concetti da cui prende ispirazione, ma molti concetti scientifici che, messi insieme, diventano non verificabili e a tratti assurdi.