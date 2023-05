La CIA si affida a Telegram e Tor per reclutare spie russe: un video ufficiale spiega come

Con un video pubblicato su Telegram, dai toni emotivi, la CIA americana ha annunciato di aver avviato una nuova campagna per convincere i russi ad arruolarsi nell’agenzia come spie per rivelare i segreti del loro paese.

Nella clip, che trovate in calce e che è stata ripresa anche su Twitter, la CIA suggerisce che arruolandosi come spia le persone residenti nel territorio russo possono contribuire a migliorare la situazione del paese, rimanendo patrioti. Il filmato non solo ha l’obiettivo di attirare le attenzioni dei cittadini residenti nella nazione eurasiatica, ma anche di offrire informazioni su come fare.

Sono infatti contenute tutte le informazioni sui passaggi da seguire attraverso il browser Tor, che garantisce l’accesso al deep web ed agli strumenti di crittografia che utilizza la CIA per garantire protezione.

L’intelligence americana spiega che “vuole sapere la verità sulla Russia e sta cercando persone affidabili che possano dirci queste verità”, e per tale ragione si aspetta di essere contattata da persone che lavorano nei settori dell’intelligence, diplomazia, scienza e tecnologia.

Un funzionario della CIA, parlando all’AFP ha spiegato che la scelta è ricaduta su Telegram in quanto si tratta del principale mezzo russo per diffondere ed ottenere informazioni e notizie, oltre che per ragioni di sicurezza.

Proprio qualche settimana fa, Telegram aveva attaccato Whatsapp sulla questione della crittografia.