Ciao, sono un'Intelligenza Artificiale e ho scritto questo articolo!

Dai primi robot agli androidi sui siti di social networking, i robot e l'intelligenza artificiale sono stati a lungo parte della nostra cultura aziendale e pop. La tecnologia robotica sembra essere ovunque nel mondo degli affari di oggi, dalle linee di produzione ai computer passando per i distributori automatici di alimenti.

In effetti, la mostra sui robot di New York mostra molte delle aziende che stanno costruendo i robot del domani. Walker è solo uno dei tanti robot Ubtech in fase di sviluppo, tutti progettati per migliorare le nostre vite. Reem è un robot robusto e adattabile in grado di muoversi autonomamente, interagire con le persone che incontra e continuare a correre per un massimo di otto ore. Gownar è una creatura di Toshiharu Mukai, uno scienziato che guida il gruppo di ricerca di sensori robotici presso il Riken - SRK Center for Human - Interactive robotic Research.

L'Harvard Institute of biological Engineering design ha creato un piccolo insetto/robot in grado di stare in piedi e saltare sull'acqua per monitorare le missioni. I ricercatori dell'Università della California - Berkeley hanno voluto creare un piccolo robot in grado di muoversi su terreni sconnessi e in piccoli spazi senza l'uso di sensori.

Da qui inizia la parte scritta dal redattore. Quella che avete letto qui sopra è una traduzione effettuata dall'inglese di un estratto di quanto ci ha restituito l'intelligenza artificiale AI Writer (attualmente in Alpha) semplicemente dandole in pasto la keyword "robots of the future". L'algoritmo ha impiegato circa dieci minuti per fornirci questo risultato e ha utilizzato molte fonti in inglese per realizzarlo. Potete vedere voi stessi il risultato seguendo questo link (consultabile solamente da PC). Abbiamo preso il pezzo che ci sembrava mostrare al meglio le potenzialità della tecnologia. Vi lasciamo qui sotto anche il testo originale:

"From early robots to android robots on social networking sites, robots and AI have long been a part of our business and pop culture. Robotic technology seems to be everywhere in today's business world, from production lines to computers and automated food counters. In fact, the New York robot exhibition shows many of the companies that are currently building robots from tomorrow.

Walker is only one of the many Ubtech robots in development, all designed to improve our lives.

Reem is a robust, adaptable robot capable of self - navigating, interacting with the people you meet and continuing to run for up to eight hours. Gownar is a native of Toshiharu Mukai, a scientist who leads the Research Team of robotic sensors at the Riken - SRK collaborative Center for Human - Interactive robotic Research.

The harvard Institute of biological Engineering design has created a small insect - Inspired robot capable of standing and jumping on the water for monitoring missions. Researchers at the University of California - Berkeley wanted to create a small robot capable of navigating uneven terrain and small spaces without the use of sensors".

P.s: l'idea di provare a realizzare questo contenuto ci è venuta leggendo un articolo dei colleghi di AndroidPit e in seguito alla notizia legata a Elon Musk e alla sua OpenAI.