I cibi vegani, che non dicono che sono vegani in etichetta, vendono di piùÈ

Se un piatto è etichettato come "vegano", cambierà la percezione che le persone hanno di esso? Ebbene, una ricerca recente ha gettato nuova luce su questa questione, suggerendo che la semplice omissione dell'etichetta "vegano" possa effettivamente incoraggiare più persone a scegliere opzioni alimentari a base vegetale.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Food Quality and Preference, ha esaminato le scelte alimentari di oltre 150 partecipanti, scoprendo che quando un piatto era presentato senza l'etichetta "vegano", la probabilità che venisse scelto aumentava del 74%. Questo fenomeno potrebbe essere attribuito a vari fattori, tra cui pregiudizi culturali o la percezione che il cibo vegano sia meno gustoso o soddisfacente.

C'è di più; la ricerca suggerisce anche che questa scoperta possa avere implicazioni significative per la promozione di diete più sostenibili e salutari. Se il semplice atto di omettere un'etichetta può influenzare così tanto le scelte alimentari, immaginate le potenzialità che una tale scelta possa avere in un contesto globale.

In un mondo in cui la crisi climatica e l'obesità sono questioni sempre più pressanti, ogni piccolo passo conta. Incredibile come una semplice etichetta possa influenzare non solo la vostra scelta, ma anche l'impatto sul pianeta e sulla vostra salute. Forse è il momento di riflettere su come presentare le opzioni a base vegetale in modo da attirare un pubblico più ampio, senza necessariamente appiccicare l'etichetta "vegano" su ogni piatto o prodotto.

