Il cibo dell'aereo fa schifo? Il motivo è semplice e sorprendente

Se avete mai provato il cibo sull'areo molto probabilmente concorderete con una cosa: le cibarie non sono sicuramente delle squisitezze e, anzi, molto spesso la loro qualità è discutibile. Vi siete mai chiesti per quale motivo? No, non è solo colpa dello chef che cucina questi piatti, ma ci sono diverse cause.

In primis, le nostre papille gustative percepiscono cibo e bevande in modo molto diverso quando si trovano a 10 chilometri sopra il livello del mare. All'interno di una cabina di un aereo, inoltre, l'aria diventa molto secca e si stima che abbia circa il 12% di umidità, più secca della maggior parte dei deserti.

Per questo motivo spesso i nostri passaggi nasali si seccano, riducendo la capacità del nostro sistema olfattivo di discernere l'odore. Anche l'olfatto gioca un ruolo fondamentale nel senso del gusto, quindi per questo motivo la percezione del sapore del cibo viene smorzata quando ci troviamo all'interno del velivolo.

Secondo uno studio del 2010 del Fraunhofer Institute for Building Physics, commissionato dalla compagnia aerea tedesca Lufthansa, la bassa pressione e la secchezza dell'aria fanno sì che il sale venga percepito come fino al 30% meno intenso e lo zucchero fino al 20% meno intenso. "Nell'aria, il cibo e le bevande hanno lo stesso sapore di quando abbiamo il raffreddore", ha affermato in una dichiarazione il dott. Andrea Burdack-Freitag, un chimico che ha lavorato al progetto.

Non solo: la ricerca ha dimostrato che il rumore di fondo può avere un effetto significativo sulla percezione del cibo e poiché negli aerei si possono raggiungere circa 80 decibel, più o meno come un aspirapolvere elettrico, è probabile che anche questo indebolisca il piacere del cibo. Insomma, meglio mangiare prima... o dopo.

