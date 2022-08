Il cibo 'bio' è il più gustoso in assoluto? Assolutamente no

Come abbiamo visto recentemente, mangiare cibo ultra processato porta a declino cognitivo. Ma secondo voi il cibo biologico, ritenuto più salutare rispetto a quello industriale, sarà anche più gustoso di questo? A quanto pare, una ricerca suggerisce una risposta inattesa.

Lo studio, condotto dall'Università di Copenaghen e coordinato dal dott. Mausam Budhathoki ha previsto che a 92 danesi venisse chiesto di assaggiare tre tipologie di uno dei pesci alla base dell'alimentazione del nord Europa, ovvero il salmone. Nello specifico sono stati utilizzati esemplari allevati in modo convenzionale, altri allevati in modo biologico ed infine quelli semplicemente pescati .

Ai partecipanti ovviamente non è stata comunicata l'origine del pesce. Da qui i risultati hanno dimostrato che il "convenzionale" fosse classificato come il migliore, seguito dal biologico e dal selvatico. Tuttavia, quando invece in un secondo momento, sono stati informati dell'origine dei pesci, qui il biologico è stato indicato come il più gustoso mentre il convenzionale come il peggiore.

Tutto ciò ci fa chiaramente capire come la più o meno sostenibilità del salmone abbia condizionato il gusto ed il sapore percepito. Bisogna quindi prendere in considerazione il lato positivo di questa ricerca, poiché, se si informa il consumatore dell'origine sostenibile del cibo, per la nostra mente diviene automaticamente più gustoso e ciò favorisce la richiesta di prodotti maggiormente sostenibili per l'ambiente.

Non si parla però solo ed esclusivamente di cibo biologico, ma anche di bevande. Esistono ad esempio i vini "bio" totalmente naturali. Anche in questo caso l'integrità del prodotto finale viene mantenuta dal minor intervento dell'uomo e dalla mancata aggiunta di prodotti chimici o comunque non di origine naturale.