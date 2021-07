Il cibo per cani venduto in tutta Europa contiene 'superbatteri': è sicuro?

Una nuova ricerca presentata al Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive (ECCMID), rivela che il cibo crudo per cani è una delle principali fonti di batteri resistenti agli antibiotici, rendendolo un rischio per la salute pubblica internazionale.

I ricercatori affermano infatti che la tendenza a nutrire i cani con cibi crudi potrebbe alimentare la diffusione dell'antibiotico-resistenza nei patogeni, alla stessa maniera di quelli trovati nei pazienti ospedalieri in diversi paesi europei.

Si stima infatti che le infezioni resistenti ai farmaci uccidano circa 700 mila persone all'anno in tutto il mondo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l'antibiotico-resistenza come una delle maggiori minacce per la salute pubblica, con una cifra che dovrebbe salire a 10 milioni entro il 2050 se non si interviene al più presto.

Per effettuare lo studio, le dott.sse Ana R. Freitas, Carla Novais e Luísa Peixe, insieme con i colleghi dell'UCIBIO in Portogallo, hanno analizzato il cibo per cani venduto da supermercati e negozi specializzati per cercare la presenza di Enterococchi, batteri opportunisti che vivono in modo innocuo nelle viscere di esseri umani ed animali, ma che possono causare gravi infezioni se si diffondono ad altre parti del corpo.

Il 54% dei campioni contenevano questa particolare specie di Streptococchi. Più del 40% di questi era resistente ad una vasta gamma di antibiotici (eritromicina, tetraciclina, streptomicina, gentamicina, cloramfenicolo, ampicillina o ciprofloxacina). C'era anche una resistenza del 23% al linezolid, un antibiotico di ultima istanza, utilizzato su infezioni gravi quando altri farmaci hanno fallito e considerato un trattamento di fondamentale importanza dall'OMS.

I ricercatori hanno quindi concluso che il cibo per cani è una fonte di batteri resistenti agli antibiotici, che potrebbero potenzialmente diffondersi agli esseri umani. Hanno inoltre aggiunto che potrebbe essere un fattore trascurato nella perenne lotta all'antibiotico resistenza a livello globale.

La dr.ssa Freitas ha infatti affermato: "Lo stretto contatto dell'uomo con i cani e la commercializzazione dei marchi studiati in diversi paesi rappresentano un rischio internazionale per la salute pubblica. I proprietari di animali domestici dovrebbero sempre lavarsi le mani con acqua e sapone subito dopo aver maneggiato il loro cibo. Le autorità devono inoltre aumentare la consapevolezza sui potenziali rischi per la salute quando si somministrano alimenti crudi e durante la loro produzione, compresa la selezione degli ingredienti e le pratiche igieniche".