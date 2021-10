Il cibo aveva davvero un sapore migliore 50 anni fa?

Avrete sicuramente sentito millantare, magari da vostro padre o vostro nonno, che il cibo di oggi non ha un sapore per nulla paragonabile a quello di un tempo. É davvero così? Il sapore degli alimenti è davvero cambiato nel tempo? Vediamo cosa dicono gli studi scientifici.

Quello più probabile è che le papille gustative cambiano quando si invecchia. Secondo diversi studi sulla questione, il numero di papille gustative che abbiamo diminuisce con l'avanzare dell'età e quelle che rimangono si riducono di dimensioni. Questo, ovviamente, può alterare e influenzare i nostri cinque sensi quando mangiamo.

Il modo in cui percepiamo il cibo può cambiare di giorno in giorno; come le condizioni di salute - che possono compromettere il senso del gusto -, così come l'umore, insieme a molti altri fattori ambientali e genetici (perfino fare rumore mentre si mangia può alterare il gusto). A questo proposito, uno studio del 2015 ha analizzato la percezione del gusto di 550 persone di una squadra di hockey maschile, che aveva pareggiato, perso e vinto.

L'analisi ha mostrato che le emozioni positive erano associate a un aumento delle percezioni del dolce, con un'intensità della percezione dell'acido diminuite; le emozioni negative, invece, erano l'opposto: si sentiva più il sapore acido e diminuiva la percezione del dolce. C'è anche da considerare che il modo in cui produciamo e consumiamo gli alimenti è cambiato molto nell'ultimo mezzo secolo e questo può sicuramente influenzare il gusto.

Anche la coltivazione odierna ha creato un cambiamento negli alimenti. Il sapore di un pomodoro, ad esempio, è determinato da zuccheri e acidi, che attivano i nostri recettori del gusto, e da un insieme di composti volatili che vanno ad attivare i nostri recettori dell'olfatto. La combinazione di questi due fattori crea il sapore unico.

Secondo uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Science, poiché oggi i pomodori vengono modificati e selezionati per percorrere lunghe distanze (e quindi non devono assolutamente andare a male), questo cambiamento genetico ha portato a un calo significativo dei composti volatili che contribuiscono all'aroma di un pomodoro... creando un gusto inferiore.

Lo stesso vale anche per le altre colture che vengono coltivate al giorno d'oggi. Tuttavia dobbiamo considerare moltissimi altri fattori, come l'elemento nostalgico del cibo che non può essere ignorato. Un piatto cucinato da vostra nonna, ad esempio, non potrà mai essere uguale (anche se sono stati utilizzati gli stessi ingredienti) a quello che cucinate voi o vostra madre.

Quindi, per rispondere alla domanda, il cibo aveva davvero un sapore migliore 50 anni fa? In parte sì, ma anche le emozioni e le sensazioni di chi afferma qualcosa del genere sono cambiante con il tempo. Questo fattore si deve considerare allo stesso modo. A proposito di cibo, perché preferiamo mangiare il cibo spazzatura?