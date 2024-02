Ecco a voi il primo 'cibo ibrido' creato in laboratorio, riso e manzo fusi insieme

Gli appassionati di cibo del futuro potrebbero presto trovarsi a gustare una novità culinaria sorprendente: il riso potenziato con carne. Questo nuovo prodotto, frutto della carne coltivata in laboratorio, nasce dall'unione di chicchi di riso e cellule bovine, come riportato il 14 febbraio sulla rivista Matter.

Il riso funge da impalcatura per il sostegno alla crescita delle cellule di grasso o muscolo, creando un ibrido riso-carne che, una volta cotto, assume una consistenza e un colore che vanno dal rosa al marrone (sapete che la wagyu è stata stampata in 3D?). Il sapore? Delizioso, "nocciolato e leggermente dolce" afferma Sohyeon Park, ingegnere chimico presso l'Università di Yonsei a Seoul, in Corea del Sud.

Sebbene il riso arricchito con carne non sia ancora pronto per essere servito sulle nostre tavole, rappresenta una promessa per un futuro consumo di carne più sostenibile. I metodi attuali di produzione della carne, che includono l'allevamento di bestiame, richiedono vasti spazi di pascolo e sono responsabili dell'emissione di oltre 100 milioni di tonnellate metriche di metano nell'atmosfera ogni anno.

Esplorare alternative alla carne tradizionale potrebbe quindi avere un impatto positivo sull'ambiente. La carne coltivata in laboratorio si propone come una soluzione per ridurre l'uso del bestiame (anche se c'è un grande problema). Nel loro esperimento, Park e i suoi colleghi hanno rivestito chicchi di riso con gelatina di pesce ed enzimi, per poi aggiungervi cellule bovine. Questo rivestimento "pesceo" ha favorito l'adesione e la crescita delle cellule all'interno dei chicchi.

Il riso, grazie alla sua struttura tridimensionale, offre un supporto ideale per le cellule, simile a come le viti si arrampicano su un pergolato, conferendo all'insieme una consistenza più simile a quella della carne. Da solo, il tessuto cellulare tende a crescere in strati sottili e piatti. Dal punto di vista nutrizionale, l'ibrido riso-carne brilla più per il gusto che per il contenuto proteico, offrendo solo l'8% di proteine in più rispetto al riso convenzionale.

Tuttavia, Park spera di incrementare questa percentuale arricchendo ulteriormente i chicchi con cellule bovine.